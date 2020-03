GdS – Esodo nerazzurro, in 7 rientrano a casa: Lukaku a Bruxelles, Eriksen in Danimarca

In casa nerazzurra è arrivato il rompete le righe. Come raccontato infatti da La Gazzetta dello Sport, l’esodo degli interisti è iniziato solo qualche giorno fa ed ha coinvolto tutti i protagonisti. Lunedì Marcelo Brozovic e Samir Handanovic hanno inaugurato il loro rientro in Croazia e Slovenia, ieri altri cinque calciatori della rosa di Antonio Conte li hanno seguiti: parliamo di Lukaku, Eriksen, Godin, Young e Moses. L’Inter ha concesso loro di rientrare dai propri cari, complice anche l’incertezza in vista del rientro per gli allenamenti, con il tecnico interista che ha assegnato dei compiti a casa da rispettare per non perdere forma e condizione.

C’è incertezza in merito al loro rientro a pieno regime perché, come prevedono le norme, dovranno trascorrere 14 giorni in quarantena fuori dall’Italia ed altri 14 giorni di isolamento una volta rientrati. Per questo, in caso di ripresa degli allenamenti a stretto giro, l’Inter sarebbe costretta a lavorare inizialmente senza di loro: solo ipotesi queste, tracciate dalla rosea, vista l’impossibilità di tracciare previsioni per il Coronavirus. Lukaku a Bruxelles, Eriksen in Danimarca: per tutti resta in vigore la doppia sessione giornaliera di allenamento: cyclette, tapis roulant, elastici e tutto il possibile per provare a mantenere il focus sul campionato.

