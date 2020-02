GdS – Inter a +19 sul Milan: i precedenti sorridono ai nerazzurri

4 maggio 2008: l’Inter, che a fine stagione festeggerà lo scudetto a Parma grazie alla doppietta dell’ex Zlatan Ibrahimovic, ha un vantaggio record sul Milan di ben 23 punti. Con un vittoria i nerazzurri sono praticamente certi della vittoria del titolo, eppure i derby come sappiamo sono partite a sé ed i rossoneri grazie alle reti di Kakà ed Inzaghi rovinano la festa ai cugini. E’ l’unico precedente di un derby vinto dal Milan con un distacco così ampio.

Domenica sera l’Inter scenderà in campo dunque non solo con a favore i 19 punti in classifica, ma anche con i precedenti che le sorridono: come riporta La Gazzetta dello Sport infatti nella prima parte della stagione 2007-2008 i nerazzurri ebbero la meglio sul Milan (già a -22). Allo stesso modo l’anno prima Cruz ed Ibrahimovic risposero a Ronaldo il Fenomeno e l’Inter vinse contro i rossoneri all’epoca a -30. Il derby non è questione di numeri, ma a volte aiutano.



