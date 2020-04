GdS – Inter, il Torino monitora Radu: in cinque per il post Sirigu

C’è anche il nome di Ionut Radu tra i portieri finiti nel mirino del Torino. Come raccontato infatti da La Gazzetta dello Sport, l’ex numero uno del Genoa, oggi al Parma ma pronto al rientro all’Inter, sarebbe in cima alla lista dei possibili eredi di Salvatore Sirigu in granata.

Una cinquina di nomi quella stilata dal club di Cairo. Oltre al profilo di Radu, in lista provano a farsi largo anche diversi portieri interessanti della Serie B. Duello aperto tra Paleari, numero uno del Cittadella, e Montipò, protagonista con il Benevento dei record targato Inzaghi. In corsa anche Lezzerini del Venezia e Gori del Pisa, rivelazione del campionato cadetto. Per i guantoni interisti però è ancora presto per parlare di una possibile trattativa con il Torino. Una volta rientrati in campo però, i granata potrebbero scegliere di bussare alla porta dei nerazzurri per assicurarsi la firma di Radu, 22 anni ma con già 50 presenze in Serie A.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!