GdS – Inter-Ludogorets a porte chiuse: ingressi limitati a San Siro e regolamentati da una circolare

Ci saranno misure ancor più restrittive in occasione di Inter-Ludogorets per gli ingressi allo stadio. A raccontarlo è La Gazzetta dello Sport che spiega le differenze rispetto alle porte chiuse di San Siro per motivi di ordine pubblico o in caso di punizioni a livello disciplinare. Sia i mezzi di comunicazione che le stesse società restano in attesa di una circolare con cui il ministero della Salute accompagnerà il decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri in cui si spiegherà chi avrà diritto ad entrare allo stadio e chi invece dovrà restare fuori.

Prime porte chiuse già giovedì, con l’Inter impegnata contro il Ludogorets. L’impressione, secondo la rosea, è che il numero di accessi all’impianto milanese sarà più ristretto rispetto alle duecento persone che solitamente riescono ad entrare. Ci saranno squadre, staff tecnici, dirigenti, ufficiali di gara, ispettori federali, operatori sanitari, della sicurezza e giornalisti e fotografi in numero limitato. Da valutare la possibilità di ingresso dei dipendenti delle società o delle persone invitate dai calciatori, come i procuratori. Il tutto in attesa di novità sul fronte Coronavirus pronto ad influenzare anche le gare disputate in regioni ancora lontane dal contagio.

