GdS – Juve-Inter è anche Agnelli-Zhang: amici oltre la rivalità

Da quando è sbarcato in Italia nel giugno 2016, Steven Zhang ha trovato un amico in più. Un amico inaspettato, che verosimilmente avrebbe potuto far mutare una rivalità in una vera e propria inimicizia; invece, Andrea Agnelli ed il figlio di Zhang Jindong hanno condiviso buona parte dei propri interessi commerciali nel panorama calcistico italiano, nonostante l’ovvia differenza di colori in campo.

L’amicizia tra lo storico patron bianconero ed il “nuovo” leader nerazzurro, in maniera particolare, si è dimostrata ferrea negli ultimi giorni, quando in molti, al loro posto, non sarebbero riusciti ad ostacolare l’ondata di polemiche che si è avvicinata fragorosamente. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, invece, gli attacchi frontali sono stati respinti sia dalla sponda italiana che da quella cinese, con un apprezzamento in aggiunta che non guasta mai (“Lo stimo tanto”, ha detto Andrea Agnelli).

Insomma, la rivalità in campo rispecchia inversamente una solida alleanza fuori dal terreno di gioco: il “nemico” comune, a questo punto, sembra Paolo Dal Pino. Sia Zhang (sotto gli occhi di tutti) che Agnelli (senza che lo mostrasse), infatti, hanno attaccato il presidente di Lega: l’ennesimo passo verso un rapporto sempre più corroborato.

Domenica andrà in onda Juventus-Inter, ma a prescindere dal risultato finale due tra gli uomini più influenti del calcio italiano ne usciranno vincitori. Zhang ed Agnelli: sulla stessa barca, metà bianconera e metà nerazzurra.

