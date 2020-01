GdS – La moviola di Napoli-Inter: manca un rigore ai nerazzurri, giuste le ammonizioni

Una piccola macchia in una prestazione convincente: Daniele Doveri gestisce bene – per 93 minuti – il non facile match del San Paolo tra Napoli ed Inter. Sì per 93 minuti perché – secondo La Gazzetta dello Sport – al minuto 94 manca un rigore ai nerazzurri per il contrasto tra Di Lorenzo e Lautaro Martinez.

Ottima invece la gestione dei cartellini, tutti ineccepibili secondo il quotidiano: costano caro le ammonizioni di Nicolò Barella e Milan Skriniar che erano diffidati e salteranno la sfida di sabato sera contro l’Atalanta.

