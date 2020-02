GdS – Ludogorets-Inter, Eriksen al centro del mondo nerazzurro: gol, traversa e lampi di classe a Razgrad

Un gol, il primo con la maglia dell’Inter. Una traversa, forse meno spettacolare rispetto a quella vista nel derby di Milano. Ma anche tante giocate ed una classe assoluta in scena nel secondo tempo di Razgrad. Christian Eriksen ha festeggiato nel migliore dei modi la sua prima gara internazionale con i colori nerazzurri. Un gol che, come ricordato da La Gazzetta dello Sport, arriva a nove anni di distanza dal suo primo centro europeo con la maglia dell’Ajax e sette anni dopo l’esordio in coppa con il Tottenham, anch’esso marchiato a fuoco dal gol.

L’Inter si gode la sua stella più luminosa, arrivata in nerazzurro a gennaio dagli Spurs ed ora davvero al centro del mondo interista. Tanta qualità al servizio dei compagni soprattutto quando Conte lo ha spostato un passo oltre la metà campo, da supporto per le due punte. Più a suo agio e con in mano l’orologio del match: controllo totale di ritmi ed impostazione di gioco, con ogni pallone dosato con i giri giusti. Il danese brilla nell’universo nerazzurro, pronto a destinare solo applausi nei suoi confronti.

