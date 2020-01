GdS – Napoli-Inter è anche Gattuso contro Conte: la notte dei Sergenti d’Italia

Il rispetto si guadagna sul campo ed Antonio Conte e Gennaro Gattuso se lo sono meritato e come. Nelle conferenze di vigilia della giornata di ieri sono rimbalzati vari complimenti per entrambi da entrambi. I due tecnici si troveranno contro per la prima volta da quando sono allenatori: La Gazzetta dello Sport ha analizzato il loro carattere, per una sfida che può riservare molti colpi di scena.

Se l’Inter ha iniziato un percorso con il leccese in panchina, per il Napoli la situazione è decisamente diversa: una stagione decisamente al di sotto delle aspettative, ed un percorso iniziato anni fa da Sarri che – ormai – sembra arrivato al capolinea. Eppure Ringhio non molla di un centimetro, proprio come Conte: entrambi sono alla continua cura dei dettagli. Ai tempi del Milan Gattuso convocava Calhanoglu per farlo esercitare con l’italiano; Conte ha intercettato una Coca Cola di Lautaro Martinez in treno. Due sergenti, pronti a darsi battaglia.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!