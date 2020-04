GdS – Ottimismo e speranze: il 4 maggio per la ripresa degli allenamenti in Serie A

Una data per provare a gettare le basi della ripresa. Secondo quanto raccontato da La Gazzetta dello Sport, dagli ultimi aggiornamenti in arrivo da club e leghe, sembra delinearsi il 4 maggio come possibile giorno destinato alla ripresa degli allenamenti. Il tutto in vista di una possibile estensione delle misure restrittive già in vigore fino a Pasqua e che rischiano di costringere il Paese all’isolamento fino ad inizio maggio.

Prima della ripresa, delineata a piccoli passi ed in linea con la fase 2 vissuta dal Paese, il motore del calcio italiano verrà riavviato attraverso una vera e propria nuova idoneità che prevede un monitoraggio per tutti i calciatori, con i riflettori puntati in particolare su quelli già positivi al Covid-19. Screening e tamponi per azzerare ogni possibile rischio per la salute, prima di riprendere gli allenamenti osservando le distanze già prima di poter evolvere il lavoro di squadra, proiettandolo ad esempio alle partitelle. Filtra cautela dalla Serie A in vista di una possibile ripresa: prima del calendario va fissato il ritorno in campo per gli allenamenti. Ottimismo per il 4 maggio, ma soprattutto speranze per la fine dell’emergenza.

