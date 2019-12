GdS – Tra Giroud e Llorente spunta Politano: l’Inter attende il suo addio per il colpo in attacco

Cercasi attaccante, con Politano ormai pronto all’addio. La Gazzetta dello Sport di oggi fotografa la situazione dei possibili arrivi in casa Inter, focalizzando lo sguardo sul reparto avanzato a disposizione di Conte. Due le piste decisamente calde: la prima è quello che porta a Fernando Llorente, la seconda invece indirizza al nome di Olivier Giroud. Lo spagnolo sembra lontano dai vertici nelle gerarchie del Napoli ed è vicino all’addio, ma ai partenopei non sembra interessare particolarmente lo scambio di prestiti con Politano, per il quale Gattuso avrebbe storto il naso.

Non più una trattativa in corsia preferenziale per gli azzurri quella che porta all’esterno dei nerazzurri, con l’Inter costretta ad attendere l’addio dell’ex Sassuolo per potersi muovere con fermezza verso Giroud. Il francese piace a Lione e Bordeaux e per l’assalto interista potrebbero rivelarsi decisive Atalanta e Fiorentina. Entrambe interessate a Politano, Dea e Viola attendono gli sviluppi del reparto avanzato di Conte per rinforzare la loro prima linea in vista di una seconda metà di campionato ricca di adrenalina.

