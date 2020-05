GdS – Uefa, no ai 5 cambi: coppe ad agosto e maggiore elasticità sulla ripresa

Come la Serie A, anche l’Uefa detta la ripartenza in vista delle coppe europee. La Gazzetta dello Sport traccia il punto della situazione in merito ai calendari di Champions ed Europa League, al via da agosto in una soluzione che possa garantire la conclusione della stagione entro lo stesso mese.

Nei giorni scorsi, la Uefa ha fissato una deadline sui progetti di ripresa delle varie federazioni al 25 maggio: una data entro la quale comunicare all’Europa le proprie intenzioni in merito alla possibile conclusione della stagione. Dalla rosea filtra ottimismo in merito ad una elasticità maggiore dello stesso organo internazionale che ha già pronta una bozza relativa ai calendari delle coppe. Europa League al via il 6 agosto in caso di gara unica per gli ottavi di Inter e Roma o addirittura il 3 per permettere a nerazzurri e giallorossi di giocare andata e ritorno. Champions League in campo il 7 e l’8 agosto, con Juventus e Napoli. Finali programmate per il 29 ad Istanbul per la coppa dalle grandi orecchie e per il 26 o il 27 invece in merito all’Europa League.

Intanto la Uefa sembra aver bocciato la proposta dell’Ifab relativa alle cinque sostituzioni che diventerebbero sei in caso di tempi supplementari. L’orientamento della Federazione è quello di confermare i tre/quattro cambi attuali, in attesa di conoscere le novità in arrivo dai vari protocolli nazionali. Eventuali nuovi contagi rischiano di scrivere la parola fine sul calcio non solo italiano che attende di ripartire per tornare alla normalità.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!