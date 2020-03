GdS – Un’Inter Mondiale: rispunta Tolisso, la mezzala perfetta di Conte

Un campione del Mondo per Antonio Conte, per la sua Inter, per dare ancor più peso all’interno di uno spogliatoio poco abituato a certi traguardi, a respirare profumo di vittoria. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, tra i dirigenti della Beneamata sarebbe tornato di moda il nome che porta a Corentin Tolisso. Il centrocampista è infatti in uscita dal Bayern Monaco ed i nerazzurri, in attesa di conoscere il loro destino, potrebbero approfittare del clima poco sereno che circonda il giocatore.

Protagonista ai Mondiali di Russia 2018 con la sua Francia, Tolisso rappresenta la mezzala perfetta per la squadra di Conte. E’ arrivato al Bayern nell’estate del 2017 quando sia l’Inter che il Chelsea dell’attuale tecnico nerazzurro lo avevano cercato con insistenza. I tedeschi sborsarono 41 milioni di euro più bonus, oggi per strapparlo via dalla Baviera ne servono 35. Occhio però al contratto, in scadenza nel 2022 e da 7 milioni annui: importante come importante il suo curriculum che vede spuntata la voce relativa alle vittorie mondiali. Conte e l’Inter cercano un profilo da dieci e lode, con qualche coppa in bacheca, in modo da dare esperienza e soprattutto fame allo spogliatoio. E quello di Tolisso può diventare il profilo giusto.

