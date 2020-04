Accadde Oggi – 21 aprile 1959: nasce Gianfranco Matteoli, l’autore del gol nerazzurro più veloce di sempre

Quanti si ricordano di Gianfranco Matteoli? Senza voler essere ingenerosi, la risposta è: pochi, probabilmente. Probabilmente i tifosi in grado di ricordarsi del centrocampista sardo classe ’59 si contano sulle dita di una mano, o forse di due, così come sulle dita di due mani quasi si riesce a contare la cifra relativa ad un primato di cui proprio Matteoli è o è stato detentore sia relativamente al mondo Inter che – per un certo numero di anni – al calcio italiano. Stiamo parlando del gol più veloce della storia dell’Inter e della Serie A. Risale a una partita del 1988 contro il Cesena: l’Inter batte il calcio d’inizio e parte subito con un lancio lungo a cercare gli attaccanti. Sponda di testa per Matteoli che calcia di sinistro al volo battendo il portiere Rossi. Tempo: 9 secondi e 9 decimi secondo i dati ufficiali.

Il gol rimarrà per 5 anni consecutivi il più rapido della storia della Serie A, prima di essere battuto – nel 1993 – da quello di Marco Branca, all’epoca giocatore dell’Udinese, andato a segno in 9 secondi e 1 decimo, battuto a sua volta nel 2001-2002 da Paolo Poggi (in gol in 8”9 con la maglia del Piacenza). Oggi Gianfranco Matteoli compie 61 anni: per lui quattro stagioni all’Inter (dal 1986 al 1990) dopo un lungo peregrinare tra Como e altri lidi quali Giulianova, Osimo, Reggio Emilia, Genova (sponda Sampdoria) e prima di tornare nell’isola natia, la Sardegna. Dopo l’Inter, infatti, dal 1990 al 1994 Matteoli vestirà la maglia del Cagliari, prima di tornare ad Asseminello come allenatore per un breve periodo nel 2001 e successivamente dal 2005 al 2015 come direttore tecnico. Il Cagliari nel cuore e i primati con l’Inter.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!