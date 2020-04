Giulini (Pres. Cagliari): “Nainggolan? Proveremo a trattenerlo”

Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato ai microfoni della trasmissione televisiva Monitor del possibile futuro calciomercato dei rossoblu. Pur non illudendo i tifosi e parlando francamente delle possibilità di azione limitate, non smette di accarezzare il sogno Nainggolan. Queste infatti le sue parole: “Sarò franco coi nostri tifosi, il prossimo sarà probabilmente un mercato molto più povero rispetto alle ultime stagioni. Sarà complicato e poco spumeggiante, non lo nascondo. Tuttavia proveremo a costruire una rosa che possa fare bella figura, sperando di concludere il campionato in modo da capire chi tenere nel progetto e chi no. Abbiamo tanti giocatori in prestito che stanno facendo grandi cose, ma dovremo fare le nostre valutazioni a riguardo”.

“Nainggolan? Certamente, se ci saranno le condizioni adatte, cercheremo di trattenerlo. Ha dimostrato ampiamente quanto possa essere decisivo per la nostra squadra nel corso della stagione. Quella con l’Inter però è una trattativa complicatissima, specie alla luce della recente situazione che ha messo in crisi tutti. Vedremo, è difficile dire se rimarrà o meno, ma sicuramente ci proveremo”.

