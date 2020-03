Gli auguri dell’Inter per Samuel Eto’o: il Re Leone compie oggi 39 anni

Compleanno di spicco per i nerazzurri che oggi, 10 marzo, festeggiano il loro Re Leone. Compie infatti 39 anni Samuel Eto’o, ex stella dell’Inter tra i protagonisti della cavalcata che ha portato la Beneamata sul tetto d’Europa, nell’annata storica del Triplete. 102 presenze e 53 gol con i colori interisti per l’attaccante arrivato a Milano dal Barcellona e sin da subito al centro dei sogni nerazzurri. Questo, nel dettaglio, il messaggio che l’Inter ha scelto di dedicargli.

“Determinazione, talento, propensione al sacrificio. I traguardi raggiunti in carriera Samuel Eto’o li ha conquistati grazie alle sue doti innate e a quelle coltivate nel tempo. La sua corsa è sempre stata espressione della sua forza: imprendibile in campo, generoso tatticamente, pronto a ricambiare l’affetto dei tifosi con gol ed esultanze uniche. Dal gesto tecnico come la rovesciata contro il Livorno a reti pesantissime, come quella segnata contro il Chelsea, alle prestazioni gigantesche dove il talento si sposava perfettamente all’abnegazione difensiva e al senso di squadra, come quella al Camp Nou, proprio contro il Barcellona, nella semifinale di ritorno di Champions League.

102 presenze e 53 gol con la maglia nerazzurra gli hanno permesso di lasciare un segno indelebile nella storia dell’Inter e di essere protagonista assoluto nella conquista di uno scudetto, due Coppa Italia, una Champions League, una Supercoppa Italiana e un Mondiale per Club.

Oggi Samuel Eto’o compie 39 anni e riceve gli auguri del Club e di tutti i tifosi”

