Gol e spettacolo nel primo E-Derby di Milano: Lu-La show, Ibra salva il Milan nel finale

E’ andato in scena il primo E-Derby di Milano tra Inter e Milan su Pes con protagonisti i giovanissimi Esposito e Rafael Leao.

Una partita combattuta con l’Inter che ha tenuto in mano il pallino del gioco e il Milan che ha cercato di rendersi pericoloso in contropiede. Allo scadere del primo tempo il vantaggio rossonero targato proprio dall’attaccante portoghese, ad inizio ripresa il pari immediato firmato dal solito Romelu Lukaku.

Rafael Leao, a tu per tu con Handanovic, colpisce il palo al minuto 60′. Lautaro invece è glaciale al minuto 75′ e, ben servito da Lukaku, porta in vantaggio la squadra di Conte. Pochi secondi dopo però Ibrahimovic non perdona la sua ex squadra e sigla il gol del 2-2 finale, annullando così la rimonta di Esposito che si è mostrato deluso al termine del match.

La stracittadina di Milano in versione online, organizzata insieme al Milan, si inserisce all’interno di una serie di appuntamenti che, ogni weekend dall’inizio del lockdown, vedono l’Inter impegnata in una diversa sfida a tema eSports, con l’obiettivo di intrattenere i propri tifosi in questo momento di difficoltà ed essere sempre più parte di un fenomeno in costante crescita.

