Gravina annuncia: “Al lavoro per riportare i tifosi negli stadi. Pensiamo al 25%”

E’ stato uno dei maggiori promotori per riprendere il campionato di Serie A ed è stata principalmente la sua vittoria: Gabriele Gravina ora però non si arrende e vuole di più. Il calcio è lo sport dei tifosi, del calore sugli spalti e vedere le partite a porte chiuse non è il massimo. C’è però da salvaguardare la saluta pubblica in questo momento di grande emergenza, seppur adesso le condizioni siano nettamente migliori.

Il presidente della FIGC è dunque al lavoro per riportare i tifosi allo stadio, come annuncia ai microfoni de L’Avvenire: “Ci stiamo lavorando, per ora stiamo ragionando per percentuali. Contiamo di far tornare il 25% dei tifosi allo stadio. Ci sarà solo da gestire il problema dei flussi, ma ci faremo trovare pronti qualora il CTS ci desse l’ok”.



