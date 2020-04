Gravina: “Il campionato va concluso! Stagione 20/21 può durare 5 mesi, vi spiego come. Scudetto? Va vinto sul campo”

Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha rilasciato un’intervista a La Repubblica ribadendo la ferrea volontà di voler portare al termine il campionato di Serie A nonostante il parere discordante di alcuni esponenti dell’ISS e del Comitato Scientifico del governo.

Ecco le sue parole: “Ho massimo rispetto per la scienza e per chi ha la responsabilità di applicarla, ma non posso ammainare bandiera. Lavoriamo sul come, non sul quando. Quando il Paese tornerà a vivere, quando ci saranno le condizioni per altri settori tornerà anche il calcio. Lo dico una volta per tutte: il campionato va portato a termine. C’è tempo. Decideremo tutti insieme. Governo, Fic, Lega, medici. La nostra ripartenza beneficerebbe tutto il sistema. La Fifa ha tracciato la via, non inizierà la nuova stagione senza aver concluso prima questa”.

La deadline: “No, non c’è. Andremo di pari passo con gli altri campionati europei. Se ci faranno giocare a inizio giugno, abbiamo le date utili per terminare a fine luglio. A seguire le coppe. Se invece ripartiremo a settembre, chiuderemo questo campionato a novembre per ritornare in campo a gennaio. Il campionato 2021 potrebbe essere disputato in 5 mesi, ci sono diverse formule sul piatto. Ad esempio una con due o più gironi e poi play-off e play-out. Misure eccezionali per una sola stagione”.

Scudetto assegnato alla Juve: “Può farlo solo il Consiglio Federale. Apprezzo la posizione della Juventus, anche per me va vinto sul campo”.

