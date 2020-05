Gravina: “Squadre in ritiro? Il protocollo sarà rivisto per consentire gli allenamenti collettivi”

Dopo il durissimo sfogo di Beppe Marotta nella giornata di ieri in merito ad alcune direttive fin troppo restrittive dettate dal protocollo per gli allenamenti collettivi ai club, altre società in Serie A hanno scelto di appoggiare la posizione dell’amministratore delegato dell’Inter. Così, in seguito a tanto clamore sollevato nei confronti dei nuovi metodi per la ripresa. ai microfoni della Rai Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha spiegato che verranno sicuramente rivisti alcuni punti.

Queste le sue dichiarazioni: “La difficoltà oggettiva è l’impossibilità di reperire strutture ricettive disponibili per i ritiri. Quindi dobbiamo consentire, condividendo il percorso con Spadafora e Speranza, una piccola variazione al protocollo che possa consentire di continuare ad allenarsi, trasformando gli allenamenti da individuali a collettivi. I medici? L’Inail con una sua circolare ha già chiarito che c’è responsabilità solo in caso di dolo e di colpa grave”.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!