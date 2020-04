Guidolin: “Allenamenti rapidi e intensi, così si riparte! Subito amichevoli per recuperare il ritmo partita”

Francesco Guidolin, ex allenatore di Serie A e oggi telecronista Dazn, è intervenuto sulle frequenze di Radio Deejay durante il programma Deejay Football Club, per fare il punto sui principali temi che tengono banco in Italia e in Serie A.

Ecco le sue parole: “Sto bene ma sono impaurito come tutti. Sono nella mia casa in Veneto, i cittadini stanno lavorando bene e stanno rispettando le consegne”.

La ripresa degli allenamenti: “Speriamo di ricominciare presto, ovviamente prima la salute di tutto. Bisogna considerare che lo stop è stato lungo, secondo me occorre una preparazione atletica veloce con poche distanze ma bisognerà giocare subito amichevoli per mettere i giocatori in condizioni di recuperare subito il ritmo partita. Deve essere così. E’ un percorso nuovo che verrà richiesto. I giocatori più leggeri recuperano prima rispetto a quelli più pesanti e strutturati. Immagino allenamenti intensi e veloci, tante partite e possessi palla. Bisogna farli tornare a giocare a calcio”.

