Sky – Hakimi, subito show nelle visite mediche! Inter sorpresa: i test parlano chiaro

Per vederlo in azione con la maglia nerazzurra si dovrà attendere qualche mese ma Hakimi scalpita.

Come riportato da Sky Sport, l’esterno marocchino, in arrivo dal Real Madrid per 40 milioni + 5 di bonus, ha fornito grandissime risposte dal punto di vista fisico all’Humanitas e al Coni. Il classe 1998 si è fatto valere nelle visite mediche.

Poi l’arrivo in albergo e la firma che lo lega all’Inter fino al 2025. Un contratto importante da 5 anni a 5 milioni di euro a stagione.

