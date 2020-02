CdS – Handanovic rischia tre settimane di infortunio: scartata l’idea Viviano

Un infortunio avvenuto 3-4 ore prima della chiusura di mercato, quando ormai Radu era passato ufficialmente in prestito al Parma, altrimenti il suo rientro in nerazzurro si sarebbe potuto anticipare di qualche mese. Anche con un giorno in più probabilmente un sostituto sarebbe potuto arrivare, senza però sottovalutare il vice Padelli che ieri ha fornito una prestazione sicura e degna di nota. Come spiegato dal Corriere dello Sport, l’Inter spera di recuperarlo il prima possibile e non attingerà da parametri zero come Emiliano Viviano. Vi è però il forte rischio che il capitano nerazzurro possa star fuori tre settimane circa.