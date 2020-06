Handanovic sulla ripresa della Serie A: “Speriamo di rendere felici i tifosi nerazzurri”

La ripresa del campionato è ormai alle porte, dopo il lungo stop forzato dalla pandemia Coronavirus. In occasione dell’iniziativa de La Gazzetta dello Sport, chiamata “Inno all’Italia”, il capitano dell’Inter Samir Handanovic ha voluto mandare un messaggio a tutti i tifosi. Attraverso un video, il numero uno nerazzurro ha ricordato il brutto momento passato, dedicando un pensiero particolare a tutti coloro che hanno avuto problemi seri di salute e a chi non è riuscito a superarli. Il portiere sloveno ha poi fatto un appello ai sostenitori dell’Inter, ringraziandoli per l’affetto ricevuto anche in questo periodo molto particolare.

Ecco le parole del capitano nerazzurro: “Abbiamo passato un periodo davvero difficile. Il mio primo pensiero va a tutti coloro che non sono stati bene o che non sono più tra noi. Abbiamo la possibilità di riprendere a giocare e di praticare lo sport che amiamo, anche in circostanze non abituali. Faremo di tutto per portare un po’ di gioia ai nostri tifosi e a tutti quelli che amano il calcio. Speriamo di riuscirci e speriamo soprattutto di rendere orgogliosi e felici i nostri tifosi interisti, che anche in questo periodo difficile non ci hanno mai fatto mancare il loro affetto”.

