Hapal (CT Slovacchia): “Qualificazioni? Se Skriniar vorrà partire l’Inter non potrà fermarlo”

Continua a dilagare in tutta Europa l’emergenza coronavirus, a tal punto che anche la UEFA ha dovuto arrendersi, almeno momentaneamente, sospendendo Champions League ed Europa League. Ad alto rischio anche Euro 2020, e soprattutto le ultime partite di qualificazione, che si sarebbero dovute giocare il 26 e il 31 marzo. Tra le squadre impegnate c’è anche la Slovacchia di Milan Skriniar, con quest’ultimo che in caso di partenza con la Nazionale rischierebbe di non poter rientrare in Italia. Ecco il commento del CT slovacco Pavel Hapal a riguardo: “La situazione è davvero molto grave. Ma io sono ottimista e credo che porteremo in Slovacchia i giocatori che giocano in Italia. In Italia sono ben trattati, vanno solo agli allenamenti e poi tornano dalle rispettive famiglie a casa. Sarebbe un grosso problema se l’Italia non lasciasse partire i giocatori o se loro dovessero entrare in quarantena per 14 giorni dopo che arrivino il Slovacchia”.

Su Skriniar: “Se dovessi parlare con lui, secondo me lui vorrebbe venire nonostante il rischio di non poter tornare indietro. Qui c’è in palio una possibile partecipazione agli Europei. Ho sentito però che vorrebbero spostare l’Europeo al prossimo anno. Per qualunque giocatore, l’obiettivo dovrebbe essere quello di rappresentare la propria nazione, anche in un periodo difficile come questo. Sono soddisfatto dell’approccio di Milan e credo che tutti reagiranno in questa maniera. Se l’UEFA non annullerà le gare, l’Inter non potrà fermarlo e lo dovrà far partire”.

