Hellas Verona-Inter, le ultimissime sulle probabili formazioni: spazio al trio Godin-De Vrij-Skriniar

La Serie A procede il suo cammino dopo essersi fermata per l’emergenza Covid e l’Inter, questa sera, sfiderà l’Hellas Verona. I nerazzurri sono anche impegnati sul calciomercato, ma la gara di questa sera è fondamentale e Antonio Conte è pronto a mettere in campo la migliori formazione.

In difesa, il tecnico potrà contare sul ritorno di Skriniar, dopo le tre giornate di squalifica, e scenderà in campo con De Vrij e Godin. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il trio difensivo non scendeva in campo insieme da metà febbraio, nella gara contro la Lazio. I tre dovevano essere il muro dell’Inter, ma insieme non hanno funzionato e Godin è stato messo ai margini. Infatti, i nerazzurri cercheranno di cederlo a fine stagione.