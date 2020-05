Hernan Crespo a cuore aperto: “Inter? Non volevo l’addio. Indimenticabile la doppietta all’Ajax”

“Devo essere sincero, non volevo lasciare l’Inter”: inizia così Hernan Crespo la sua intervista a France Football. “Volevo restare, avevo comprato una casa dieci giorni prima, ma per motivi economici l’Inter aveva deciso di vendermi. Il mio sogno era giocare in Italia, non giocare in Premier League”.

Tra i ricordi più nitidi l’argentino ha bene in testa la doppietta messa a segno in Champions League contro l’Ajax definendola “indimenticabile”. Era il 12 dicembre 2002 quando Crespo sbancò l’ex Amsterdam Arena grazie a due gol di testa che fruttarono all’Inter tre punti fondamentali in ottica qualificazione alla fase successiva.

Ora è l’allenatore del Defensa y Justicia nella Primera Division argentina, ma conclude l’intervista elencando i suoi attaccanti preferiti di oggi. “Ci sono Lionel Messi e Cristiano Ronaldo che sono su un livello diverso rispetto agli altri. Tra gli argentini adoro Sergio Aguero, Gonzalo Higuain e Lautaro Martinez”.



