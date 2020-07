I Top&Flop di Genoa-Inter: intesa Sanchez-Lukaku, Moses promosso. Lautaro, Eriksen e Skriniar rimandati

In una gara cruciale per il Genoa padrone di casa, l’Inter non ha avuto pietà del Grifone: 0-3 per gli uomini di Conte, che si riportano al secondo posto in classifica dopo il pareggio dell’Atalanta contro il Milan. Un risultato mai messo in discussione, con Handanovic a fare da spettatore: ecco i Top&Flop di Genoa-Inter.

