Il VAR debutta in Europa League, Rosetti: “Non va utilizzato per situazioni controverse”

Pronto al debutto anche in Europa League il VAR, protagonista di discussioni attualmente in Serie A. L’aiuto della tecnologia per i direttori di gara verrà utilizzato infatti anche a partire dalla fase ad eliminazione diretta della seconda tra le coppe europee e l’Uefa, attraverso una nota ufficiale, ha sottolineato che il presidente della commissione arbitri ed i direttori di gara hanno discusso a lungo sul VAR per cercare di ridurre al minimo gli errori in campo.

“Crediamo che il VAR sia un progetto cruciale per il calcio – spiega Roberto Rosetti, presidente della Commissione arbitri Uefa – e sono molto contento che ora avremo anche il VAR in Europa League, in quanto fornirà un aiuto vitale agli arbitri per prendere le giuste decisioni in queste partite importanti. Siamo contenti delle cifre viste nella fase a gironi e nei playoff di Champions League: in 108 partite, 27 decisioni sono state corrette dalla tecnologia, una ogni quattro partite, e questo mostra la qualità delle prestazioni degli arbitri. Ci tengo a sottolineare però che il VAR è solo per errori chiari e ovvi e non per situazioni controverse. Il calcio ha bisogno soprattutto di buoni arbitri: abbina funzionari con una forte personalità sul campo di gioco, che prendono decisioni corrette e coraggiose”. Queste le parole rilasciate dalla Uefa attraverso una nota ufficiale: dopo la Serie A, l’Inter di Antonio Conte incrocerà le sue strade con il VAR anche in Europa League.

Sfida la redazione di PassioneInter.com su Magic: crea la tua fanta squadra con i tuoi campioni preferiti e diventa il migliore fantacalcista d’Italia solo con La Gazzetta dello Sport .

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!