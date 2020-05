Dall’Inghilterra – In Premier puntano forte su Koulibaly, Napoli pronto a sfidare apertamente l’Inter per Kumbulla?

Kalidou Koulibaly è da diverse stagioni maturato fino a elevarsi tra i migliori difensori d’Europa. Possente fisicamente, veloce e rapido nell’intuire il percorso migliore per la chiusura, è sicuramente un avversario ostico per ogni attaccante. Al punto che anche le big del campionato inglese hanno messo gli occhi sul difensore azzurro. Pare infatti, secondo quanto riportato dal Daily Mirror, che Liverpool e Manchester United siano intenzionate a scatenare un’asta per il centrale senegalese.

Al momento i Reds sembrano i più lanciati verso l’assalto, con l’intenzione di comporre una coppia difensiva insuperabile con Van Dijk. L’eventuale cessione di Koulibaly, a cifre inferiori rispetto a quanto preventivato la stagione scorsa a causa del Coronavirus, rappresenterebbe comunque un introito importante per il Napoli. Subito dopo però servirà un sostituto alla squadra di Gattuso e l’incasso ottenuto cedendo il proprio gioiello sarebbe sicuramente sufficiente per provare a soffiare Kumbulla all’Inter.

Sul promettente difensore dell’Hellas Verona, Marotta è ancora due passi avanti alla concorrenza, tuttavia, soprattutto se la cessione del senegalese dovesse andare in porto, occorrerà molta attenzione. Bisognerà muoversi per tempo e non tentennare per limare dettagli minimi, altrimenti il Napoli potrebbe seriamente prendere una posizione dominante nella trattativa. Al momento non c’è bisogno di avere paura, ma l’Inter è avvisata: per Kumbulla i giochi non sono ancora del tutto chiusi, serve una mossa decisa in tempi rapidi prima di inattesi colpi di reni avversari. Anche perché, specie con la crisi economica in atto, evitare aste milionarie è sicuramente la scelta più logica.

