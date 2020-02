Inter, va a Barella il premio ‘gol del mese’: rivivi la sua prodezza contro la Fiorentina

Il premio ‘gol del mese’ di gennaio è stato ufficialmente assegnato dall’Inter a Nicolò Barella, per la splendida conclusione al volo dello scorso 29 gennaio contro la Fiorentina a San Siro che ha permesso ai nerazzurri di vincere l’incontro ed accedere alle fasi semifinali della Coppa Italia. Una rete, dunque, che ha consentito sia al ragazzo di conquistare l’ambito trofeo, che ai suoi compagni di poter andare avanti in una competizione considerata importante per il club.

