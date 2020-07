Inter-Brescia, Gagliardini(Inter TV): “Importante avere continuità. Sassuolo? Penso solo a lavorare”

Sei reti e sei marcatori diversi questa sera a San Siro per l’Inter di Antonio Conte che porta a casa i tre punti contro il Brescia riuscendo anche a non subire gol. Un match dominato da inizio alla fine, che può far ben sperare in vista del finale di stagione.

Al termine del match ha parlato Roberto Gagliardini ai microfoni di Inter TV: “Non sapevo di essere il centrocampista con più gol nelle ultime due stagioni. Devo continuare così. Abbiamo affrontato il match nel migliore dei modi ed è più che meritata”.

ALCUNI FANTASMI – “Non sono sollevato, penso a lavorare e a fare il mio. Sono contento per la squadra e per i tre punti”.

CONTINUITA’ – “E’ fondamentale, il mister fa le scelte e dobbiamo farci trovare pronti. Ma come tutti i giocatori è importante avere continuità per le gambe”.



