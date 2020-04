Barella-Sensi, Conte non ha dubbi: “Il riscatto è fuori discussione”. L’Inter ripartirà da loro

Cuore e talento Made in Italy. Utilizza questi termini La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, per descrivere Nicolò Barella e Stefano Sensi, due centrocampisti arrivati nello scorso mercato estivo che hanno già conquistato i cuori di tutti i tifosi dell’Inter. Sebbene per problemi reciproci (soprattutto del secondo) siano riusciti a giocare insieme solamente 5 partite, infatti, Antonio Conte non ha dubbi ed ha già fatto sapere di non prendere neanche in considerazione l’ipotesi di un mancato riscatto.

Barella e Sensi, riscatto sicuro: Conte li vuole per la sua Inter

Se sul sardo di dubbi già non ce n’erano, qualcuno in più era invece sorto riguardo l’ex Sassuolo, vittima di diversi problemi fisici. Il tecnico interista però non ci sente e crede ancora ciecamente sul suo ‘piccolo Iniesta’, come veniva descritto nelle settimane di maggior splendore (fino all’infortunio di ottobre). Il nuovo corso dell’Inter, quello partito di gran carriera quest’anno, si fonderà ancora su Barella e Sensi.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!