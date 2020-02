Inter, Conte plasma un Eriksen in ‘formato derby’: il danese ha il mirino puntato sul Milan

Dopo un esordio piuttosto opaco nella trasferta – comunque vinta – di Udine, Christian Eriksen è ora pronto a prendersi le luci della ribalta in uno dei match più importanti di ogni anno per i tifosi nerazzurri. Inter-Milan, infatti, sarà il big match in programma domenica sera a San Siro, non tanto per la classifica quanto per le motivazioni e la storia che porta con sé lo splendido Derby di Milano. Secondo La Gazzetta dello Sport, il danese sta già lavorando sodo per entrare perfettamente nei meccanismi del 3-5-2 (o 3-4-1-2) di Conte.

In particolare, spiega la Rosea, fondamentale sarà il feeling che si instaurerà con Marcelo Brozovic, poiché Eriksen dovrà rappresentare la prima uscita in palleggio per il croato, meglio se in verticale. Per quanto riguarda il derby, le opzioni disponibili per Conte sono due: o una mediana più fisica, con l’inserimento di Barella e Vecino al fianco di Brozovic, o, più probabilmente, una di qualità, con il danese al posto dell’uruguaiano, che andrà in panchina.

