Inter-Genoa, Sensi (InterTV): “I tifosi mi hanno fatto venire i brividi. Mi è mancato il campo”

Dilaga l’Inter contro il Genoa a San Siro, che chiude il 2019 con un netto 4-0 arrivato grazie alla doppietta di Lukaku e le reti di Gagliardini ed Esposito. Tra le note liete c’è anche il ritorno di Stefano Sensi, che è entrato per giocare l’ultimo spezzone di gara. Proprio l’ex Sassuolo al termine del match è intervenuto ai microfoni di InterTV per commentare la gara. Ecco le sue parole : “Le parole del mister mi danno uno stimolo per fare meglio. Mi è mancato tanto il campo, c’è stato un problemino dietro l’altro e non sono riuscito a tornare. I tifosi mi hanno fatto venire i brividi, mi sono mancati tanto, sono felice di essere tornato. Cambiamenti rispetto a prima? Non è cambiato molto, la fiducia dei miei compagni in me c’è sempre, come la mia in loro, cerchiamo di mantenere sempre la stessa mentalità, anche a vederli fuori dal campo mi son sembrati sempre gli stessi. Siamo felici di aver finito l’anno con una vittoria, non volevamo deludere i nostri tifosi in modo che possano trascorrere un Natale tranquillo. Il campo mi è mancato tanto.”

