LIVE Inter-Getafe: segui la diretta su Passioneinter.com!

Commenta la partita su Telegram con 2024 tifosi nerazzurri!

Guarda sul canale Telegram i gol della partita

Buonasera e ben ritrovati amici interisti! È la grande notte, è la notta europea. Chiuso il campionato al secondo posto, parte la caccia all’Europa League ed alla finale di Colonia per l’Inter di Antonio Conte che sfida il ‘cattivo’ Getafe di Bordalas negli ottavi di finale in gara secca. Una partita vibrante. Segui Inter-Getafe in diretta su Passioneinter.com!

Le formazioni UFFICIALI di Inter-Getafe

In attesa di conferma INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, L. Martinez. All.: Conte. A disp.: Padelli, Skriniar, Ranocchia, Candreva, Moses, Biraghi, Borja Valero, Agoumé, Sensi, Eriksen, Sanchez, Esposito.

In attesa di conferma GETAFE (4-4-2): David Soria; Damian, Djene, Etxeita, Olivera; Nyom, Maksimovic, Arambarri, Cucurella; Mata, A. Rodriguez. All.: Bordalas. A disp.: Chichizola, Cabaco, Chema, Acosta, Etebo, Portillo, Timor, Jason, Molina, Fajr, Hugo Duro, Amath Ndiaye.