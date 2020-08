Inter-Getafe, Lukaku (Inter TV): “Contento per il gol di Eriksen. Stiamo crescendo, pensiamo già alla prossima”

Rispettando le attese della vigilia, il 2-0 conquistato dall’Inter sul Getafe vale alla formazione nerazzurra l’accesso diretto ai quarti di finale di Europa League. Una partita ben giocata dalla squadra interista, eccetto un inizio in cui sorprendentemente gli spagnoli avevano insidiato non poco la retroguardia orchestrata da un super Samir Handanovic. Ma grazie alla rete del vantaggio di Romelu Lukaku e quella di Christian Eriksen sul finale che da subentrato ha chiuso praticamente il match, gli uomini di Antonio Conte meritatamente hanno strappato il pass per il prossimo turno.

Ai microfoni di Inter TV, al termine dell’incontro, ha commentato la prestazione della squadra Romelu Lukaku. Le sue parole: “Partita difficile contro una squadra aggressiva, sono contento per la squadra e per Christian che ha fatto il secondo gol. La squadra sta crescendo, dobbiamo continuare così, con la stessa mentalità e con la voglia di migliorare ogni giorno. Penso già alla prossima partita, continuiamo a lavorare”.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi