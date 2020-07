Colpo Hakimi, la presentazione social rinviata: ecco perché. Il video di Inter Media House uscirà…

A diversi tifosi non è passata inosservata la mancata presentazione “social” di Hakimi. L’annuncio ufficiale dell’esterno marocchino classe 1998 si è infatti “limitato” ad un comunicato apparso sul sito del club nerazzurro.

I tifosi dell’Inter dovranno pazientare un po’, solo a fine campionato, ci sarà una presentazione in grande stile. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, il consueto filmato di presentazione, prodotto da Inter Media House, è previsto alla conclusione della stagione. Così come le prime parole da nuovo giocatore nerazzurro da parte di Hakimi.

