Mercato – Inter, si pensa ad un nuovo colpo alla Sensi? Piace Locatelli, ma occhio alla Juventus: il prezzo

Certo, parlare di mercato – oggi più che in altre stagioni – è quanto mai prematuro: perché quest’anno – solamente per delimitare l’analisi al solo perimetro del calcio – non si sa neanche se si finirà, quando si finirà, non si sa cosa ne sarà dei contratti e degli stipendi dei calciatori e, infine, sarà anche difficile fare delle compiute analisi sulle mosse da fare dopo mesi di lontananza dai campi. Intanto, però, Inter e Juventus sembrano aver messo gli occhi su un profilo: quello di Manuel Locatelli. A riportarlo è calciomercato.com.

Il giocatore del Sassuolo ed ex Milan, infatti, è un obiettivo di Giuseppe Marotta oltreché di Fabio Paratici, che lo stima da tempo: la vecchia coppia di mercato di casa Juventus potrebbe trovarsi – ora – all’ennesimo scontro in ambito di mercato da quando Marotta ha firmato per l’Inter. La valutazione che il Sassuolo fa del suo calciatore è di 25-30 milioni. Le società fanno i loro conti, considerando che – col danno economico che l’emergenza Coronavirus ha creato anche al sistema calcio – la possibilità di spendere non sarà più così alta e che, al contempo, l’esigenza di fare cassa sarà particolarmente alta. Sarà, più che mai, questione di soldi.

