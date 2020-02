Inter-Ludogorets: i nerazzurri rimborseranno i biglietti dei trentamila tifosi che non potranno assistere al match

Era attesa solo l’ufficialità, ed è arrivata: Inter-Ludogorets verrà disputata regolarmente giovedì, alle ore 21, ma in un San Siro deserto. A differenza della Serie A, in cui ben 10 club, tra cui i nerazzurri, non prevedono il rimborso dei biglietti e dell’abbonamento, in caso di partite a porte chiuse, per l’Eruopa League, stando a quanto riporta il Corriere della Sera, la Beneamata ha disposto il rimborso dei trentamila tifosi che avevano già acquistato i tagliandi per il match.



