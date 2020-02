Inter-Ludogorets, le probabili formazioni: Lukaku con Sanchez, Barella dal 1′

Meno di ventiquattro ore al ritorno di Europa League. Si giocherà in un San Siro vuoto per il provvedimento legato all’allarme Coronavirus la sfida tra i nerazzurri ed i bulgari del Ludogorets, valida per i sedicesimi della seconda coppa europea. Nelle probabili formazioni della sfida spunta l’ampio turnover disegnato da Antonio Conte che attende il match di domenica contro la “sua” Juventus, anch’esso in programma a porte chiuse.

Con Padelli tra i pali, nel 3-5-2 nerazzurro ci sarà spazio per D’Ambrosio, Ranocchia e Bastoni in difesa, con Godin, Skriniar e de Vrij a riposo per la gara con i bianconeri. A centrocampo, occhi puntati su Borja Valero in cabina di regia e su Eriksen, alla ricerca del gol dopo il sigillo contro i bulgari. Barella in vantaggio per l’altra maglia da titolare della mediana sui concorrenti, mentre in fascia saranno protagonisti Moses e Biraghi. In attacco spazio a Sanchez e Lukaku, in campo per cercare di archiviare la pratica Ludogorets. Antonio Conte, nell’intervista concessa a Inter TV alla vigilia del match, ha riassunto i dettagli della sfida: “Mi auguro che l’impegno non sia sottovalutato: ho ragazzi intelligenti che sanno che la cosa primaria domani è la qualificazione agli ottavi”. Insieme al tecnico interista, anche Borja Valero ha riassunto così le sensazioni a ventiquattro ore dalla gara: “Noi cercheremo di fare le cose che abbiamo provato in allenamento, mettendo in campo la miglior prestazione possibile”.

Queste, nel dettaglio, le probabili formazioni della gara.

INTER (3-5-2): Padelli; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Moses, Barella, Borja Valero, Eriksen, Biraghi; Lautaro, Lukaku. All. Conte

LUDOGORETS (4-2-3-1): Iliev; Cicinho, Terziev, Grigore, Nedyalkov; Anicet, Badji; Lukoki, Marcelinho, Wanderson; Keseru. All. Vrba

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!