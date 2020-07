VIDEO – L’Inter annuncia: “Stasera in campo con il nuovo Home Kit”. I retroscena dal magazzino allo spogliatoio

La maglia a zig-zag ancora deve esordire ufficialmente, e già è iper-discussa. Ancor prima di qualsiasi presentazione e di qualsiasi D-day, che, per inciso, sarà proprio nella giornata di oggi. Questa sera, infatti, l’Inter scenderà in campo a San Siro contro il Napoli e proprio questa sera i nerazzurri indosseranno per la prima volta la maglietta a strisce nerazzurre a zig-zag, ossia quelle che verranno utilizzate in tutto l’arco della prossima stagione.

Ad annunciarlo sono i media ufficiali dell’Inter, che, con un video pubblicato sul profilo Twitter del club nerazzurro, annunciano il lancio della nuova divisa: “Il nostro Home Kit è pronto a esordire in Inter-Napoli – si legge nel tweet – Dal magazzino allo spogliatoio, uno sguardo esclusivo dietro le quinte…”. Il video, nel solito stile dei prodotti di Inter Media House, mostra alcuni retroscena della realizzazione della maglietta, oggi pronta per essere indossata. Ecco di seguito il tweet del club nerazzurro

