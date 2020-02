Inter, Marcos Alonso resta irraggiungibile: il futuro di Lampard però può dettare la svolta

L’Inter l’ha seguito con insistenza negli scorsi mesi, prima di arrendersi alla richiesta altissima del Chelsea. Il giocatore però non sta trovando spazio con la maglia dei Blues e fatica nel convincere Frank Lampard che continua a schierarlo col contagocce. Marcos Alonso interessa, e non poco, ai nerazzurri, con Conte ormai stregato dal giocatore. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la Beneamata potrebbe tornare all’assalto del calciatore già nel prossimo mercato estivo.

L’annata dello spagnolo resta negativa, con i 30 milioni chiesti dai Blues che rappresentano per l’Inter una richiesta eccessivamente alta. Una proposta fuori mercato, ma molto potrebbe dipendere dalla permanenza di Frank Lampard: in base al futuro del tecnico del Chelsea, Marcos Alonso potrebbe chiedere la cessione o optare per una permanenza a Londra. I nerazzurri non sono disposti a fare follie, ma Conte spera ancora di poter contare sull’ex Fiorentina per il prossimo anno.

