Felipe Melo: “Dissi l’anno scorso che all’Inter serviva Lukaku. Il mio primo derby…”

Domani alle ore 20.45 ci sarà il fischio d’inizio del prestigioso Derby della Madonnina, che metterà di fronte l’Inter e il Milan. L’ex centrocampista nerazzurro Felipe Melo sa bene quello che si prova a disputare una partita del genere, e ha espresso le sue sensazioni in un’intervista rilasciata a Gazzetta.it. Ecco le sue parole: “L’Inter quest’anno sta andando molto bene. Hanno preso dei campioni e dei giocatori veramente importanti. Ricordo che l’anno scorso dicevo che avremmo dovuto prendere Lukakone, l’abbiamo preso e sta andando alla grande: è un grandissimo giocatore ed è l’anima di questa squadra. Ricordo il mio primo derby contro il Milan, vincemmo 1-0 con gol del grande Guarin. E’ stato molto importante per me, perchè è stato fondamentale entrare da subito nel cuore dei tifosi. Io sono interista sin da piccolo, da questo derby non mi aspetto altro che la vittoria”.

