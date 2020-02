Verso Inter-Milan, Handanovic lavora a parte: domani la decisione

La gara di domani, contro il Milan, sarà sicuramente fondamentale per l’Inter, ma anche per il morale. Vincere un derby vuol dire acquisire tre punti importanti per la classifica, ma soprattutto tenere il morale alto in città. Antonio Conte ha intenzione di mettere in campo la migliore formazione e spera di poter avere ai suoi ordini anche il capitano, Samir Handanovic.

Il portiere dell’Inter, la scorsa settimana ha subito un infortunio alla mano che lo ha tenuto fuori dal campo nella gara contro l’Udinese. Come riporta Sky Sport, nella giornata di oggi si è allenato a parte e rimane ancora in dubbio per il derby. La scelta definitiva, però, verrà presa domani, anche se c’è tanta incertezza sulla sua possibile partecipazione al derby.

Passioneinter.com, invece, nella giornata di ieri ha confermato la sua esclusione dal derby. Conte avrebbe scelto di prendere questa decisione anche in vista dei prossimi match e per evitare ulteriori problemi al portiere.

