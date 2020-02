Inter-Milan, Marotta (Sky): “Abbiamo ulteriori step da superare. Messi? Non rispondo”

Ha parlato, pochi minuti fa, ai microfoni di Sky l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta. L’ad, in occasione del derby, ha voluto presentare così l’attesissimo match che determinerà la supremazia cittadina in quel di Milano. Inoltre, in virtù della sconfitta della Juventus nella serata di ieri, i tre punti in palio questa sera diventano ancor più importanti ed ambiti.

Ecco le parole di Marotta.

Partita – “Vedo un ulteriore step da superare, in un progetto che abbiamo iniziato quest’anno. Raggiungere un obiettivo significa dare il massimo delle nostre potenzialità”.

Scudetto – “Siamo concentrati sulla partita di stasera che è la cosa più importante. Noi dobbiamo guardare il nostro cammino, stasera è un esame importante perché il derby è un appuntamento molto sentito indipendentemente dalla classifica. E soprattutto dobbiamo dare una risposta, siamo ottimisti per il futuro. Poi vedremo di domenica in domenica”.

Messi – “Nessuna risposta (ride, ndr)”.

