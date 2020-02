Inter-Milan, San Siro fa il pienone: il dato sugli spettatori

In un un primo tempo disastroso per l’Inter di Antonio Conte, l’unica buona notizia dei primi 45 minuti riguarda il dato appena diffuso sugli spettatori presenti questa sera a San Siro. Come comunicato dallo stesso club nerazzurro, infatti, per il derby della Madonnina ha fatto registrare praticamente il pienone, grazie ai 75.817 tifosi presenti sulle tribune, molti dei quali hanno contribuito alla realizzazione di entrambe le coreografie.

Ovviamente, per far tornare il sorriso al pubblico interista, servirà un secondo tempo completamente diverso e all’altezza della vera qualità che questa squadra ha mostrato per tutta la stagione. Soprattutto il centrocampo interista, sta faticando a contenere ed arginare le avanzate degli effettivi del Milan.

