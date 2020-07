Inter-Napoli, Meret (Sky): “Puniti nelle poche occasioni concesse. Ci è mancata cattiveria”

Al termine di Inter-Napoli, Alex Meret si è concesso ai microfoni di Sky Sport per analizzare la partita di San Siro. Il portiere azzurro è stato protagonista del match con interventi importanti che però non sono bastati a Gattuso, sconfitto per 2-0.

Ecco le sue parole: “E’ stata una buona prestazione, abbiamo creato tanto senza concretizzare. Siamo stati puniti nelle poche occasioni che abbiamo concesso. Dobbiamo migliorare sotto porta, essere più cattivi”.

La sfida contro il Barcellona: “C’è ottimismo, dobbiamo continuare così. Cercare di fare il nostro gioco e seguire il mister. Dobbiamo evitare distrazioni”.

Poca cattiveria: “Oggi è mancata. Siamo un grande gruppo, dobbiamo solo ritrovare la serenità giusta e cercare di dare tutto”.

Siamo LIVE ora su YouTube. Entra a commentare la partita con noi