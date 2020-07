Inter-Napoli, la probabile formazione nerazzurra: risale Eriksen, il danese verso una maglia dal 1′. Decisa la coppia d’attacco

Eriksen in risalita verso la conferma, Inter verso il 3-4-1-2 già visto sabato scorso a Marassi contro il Genoa. Sono queste le ultime indicazioni circa la formazione che stasera, alle 21.45, Antonio Conte dovrebbe mandare in campo per cercare di avere la meglio sul Napoli e proseguire nella corsa al secondo posto che, oggigiorno, è a tutti gli effetti l’obiettivo dell’Inter in campionato. E negli undici iniziali, il trequartista danese – dovrebbe avere la meglio su Borja Valero, la cui partenza da titolare avrebbe portato invece l’Inter ad adottare il più consueto 3-5-2 contiano.

Per il resto, non dovrebbero esserci molte variazioni: davanti ad Handanovic prenderanno posto D’Ambrosio, de Vrij e Bastoni, mentre sulla linea di centrocampo si posizioneranno Candreva, Barella, Brozovic e Biraghi. Davanti le chiavi del tandem offensivo saranno affidate alla coppa Sanchez–Lukaku, con Lautaro Martinez che dovrebbe dunque accomodarsi in panchina in favore del cileno.

La probabile formazione dell’Inter:

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Biraghi; Eriksen; Sanchez, Lukaku. All. Conte.

