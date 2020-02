Inter-Napoli, la partita di Sensi sui quotidiani: “Maledetto infortunio, prima dipingeva calcio. Non è ancora lui…”

Antonio Conte più di chiunque altro, spera che il momento negativo che sta attraversando Stefano Sensi sia esclusivamente legato ad una condizione fisica non ancora ottimale dopo i tre infortuni accusati negli ultimi mesi. Niente di grave, ma tanti piccoli fastidi che messi insieme ne hanno evidentemente interrotto la crescita in campo. Di certo, quello visto ieri sera in Inter-Napoli, è lontanissimo da quel calciatore che i tifosi nerazzurri avevano potuto apprezzare nelle prime settimane della stagione. Vediamo come i principali quotidiani sportivi italiani hanno giudicato la sua partita:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 5 – Non è ancora lui, il giocatore che in autunno dipingeva calcio: maledetto l’infortunio. Primo tempo opaco, tendente al grigiore. Qualche traccia di vero Sensi agli albori della ripresa, però è tardi ed Eriksen gli dà il cambio.

CORRIERE DELLO SPORT 5 – Torna titolare dopo Inter-Cagliari, ma gli manca lo sprint dei giorni migliori. Non incide in attacco e non copre Fabian Ruiz che segna.

TUTTOSPORT 5 –Per togliere la ruggine accumulata in tre mesi di stop forzato ci vuole tempo e bisogna giocoforza passare anche da prestazioni opache come quella contro il Napoli.



