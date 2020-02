Parla l’agente di Martin Satriano: “C’era anche l’Arsenal, ma l’Inter è la scelta migliore per lui”

Intervistato dai microfoni del The Sun, Nick Maytum, rappresentante di Martin Satriano, giovane talento sbarcato all’Inter negli ultimi giorni del calciomercato invernale, ha spiegato quale fosse la situazione intorno al suo assistito e quali squadre, oltre ai nerazzurri, fossero interessate a lui. Ecco le sue parole.

“L’Arsenal era interessato, c’era tanta concorrenza da parte di molti club, ma l’Inter è la squadra perfetta per lui. Penso che sia stato un buon passo per lui andare in Italia per proseguire la sua carriera. La Premier League arriverà in seguito, il Liverpool è la sua squadra preferita. Lo adora, soprattutto il modo in cui sta giocando in questo momento”, ha dichiarato Maytum.

